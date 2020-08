Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 22.223, dupa ce marti, 11 august, au fost confirmate alte 282 de cazuri, in urma procesarii a 1.612 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, sapte pacienti au pierdut lupta cu COVID-19, printre care Dina Rusescu, in varsta de 61 ani, medic infectionist in cadrul IMSP AMT Centru si Spitalul Clinic Municipal nr. 1.