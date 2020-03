Stiri pe aceeasi tema

- Printre cei afectați de reducerea activitații economice se numara și taximetriștii. Mașinile stau goale in stații, ceea ce pentru 75 la suta dintre taximetriști care sunt persoane fizice autorizate sau au II și IF inseamna pierderi uriașe. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O serie de modificari și completari ale unor acte normative in domeniul Sanatații vizand prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgența au fost anunțate de Casa Județeana de Sanatate. Este vorba, in mare, despre consultații la distanța…

- Orasul Timisoara a fost impanzit, in doar cateva ore, cu nenumarate afise lipite pe vitrinele mai multor farmacii, dar si a usilor de intrare in blocuri. Intr-un mesaj semnat de Nicolae Robu, el ofera mesaje optimiste si de imbarbatare, dar si sfaturi pentru cetateni, pentru a trece de criza coronavirusului…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, sambata, o declarație de presa, la Cotroceni. Iata principalele declarații:"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care si pana acum…

- Generalul Florin Paul, medic epidemiolog, a declarat ca daca ar fi sa recomande ceva in aceasta criza provocata de coronavirus „ar fi ca TOATA LUMEA SA STEA ACASA, in familie”Principalele recomandari date de medicul epidemiologic intr-un interviu pentru Financial Intelligence sunt: „Daca…

- Presa trebuie sa relateze responsabil despre epidemia de coronavirus și sa nu caute senzaționalul de dragul audienței. Apelul vine din partea Institutului Poynter pentru Studii Media, din Florida.

- Criza medicilor de familie devine tot mai acuta in mediul rural, din cauza pensionarii doctorilor aflati in activitate, dar si a lipsei de interes a medicilor tineri. Medicii de familie sunt platiti dupa numarul de pacienti, astfel ca acestia aleg localitati cu mai multi asigurati. Astfel, comunitatile…

