- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, miercuri, ca 38 de cetațeni romani din localitatea Magdeburg, Germania, au fost confirmați cu noul coronavirus. Unul dintre aceștia a murit, iar altul este internat in spital, anunța MEDIAFAX.Intr-un comunicat remis presei miercuri, MAE anunța ca s-au…

- Printre persoanele infectate cu coronavirus la abatorul Dissen din Germania se afla 47 de romani, iar pentru alti 57 de romani s-a decis plasarea in carantina, informeaza autoritațile locale germane, potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Afacerilor Externe.

- Peste 200 de romani, angajati la un abator din Birkenfeld, de langa orasul german Pforzheim (landul Badden-Wurttemberg), au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus, iar in prezent sunt in carantina, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, 300 de angajati ai abatorului…

- Inca opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - doi in Italia, cinci in Marea Britanie si unul in Suedia -, iar numarul celor testati pozitiv cu COVID-19 este 651, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, din cei 651 de cetateni romani confirmati ca fiind…