38 de persoane cu suspecție la COVID-19, internate în spital In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19, au fost internate 38 persoane cu suspecție la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 251 - stare grava (22 pacienți aflați la respirație asistata), 636 - stare de gravitate medie, ceilalti pacienti in stare satisfacatoare. Pe parcursul zilei de ieri au fost externate 126 persoane. In total, 4581 persoane au fost tratate de COVID-1 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

