Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 19 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 15060 de persoane confirmate pozitiv, 13802 de persoane vindecate și 406 decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 637 de probe (263 probe la DSP si 374 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 167159. In…

- Pana la data de 7 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 14341 de persoane confirmate pozitiv, 13081 de persoane vindecate și 384 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 228 de probe (128 la SJU și 100 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 160384. In…

- Pana la data de 5 februarie 2021, in județ au fost inregistrate 14227 de persoane confirmate pozitiv, 13051 de persoane vindecate și 381 de decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 736 de probe (382 la SJU și 354 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 159589. In…

- Pana la data de 20 ianuarie 2021, in județ s-au inregistrat 13401 de persoane confirmate, 12265 de persoane vindecate și 355 decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 699 de probe (363 de probe la SJU si 336 de probe la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 150824.…

- Astazi, 9 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 48 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Campeni, 1 orașului Baia de Arieș și 1 comunei Sohodol. Localitațile din care provin…

- Pana la data de 30 decembrie 2020, in județ au fost depistate 12277 de persoane confirmate pozitiv, 11140 de persoane vindecate și 322 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 581 de probe (279 la DSP si 302 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 140566.…

- Astazi, 24 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 54 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 54 cazuri de COVID-19 raportate astazi, 24 decembrie 2020, sunt urmatoarele: Alba Iulia – 15 cazuri…

- Pana la data de 23 decembrie 2020, in județ sunt inregistrate 11939 de persoane confirmate pozitiv, 10426 de persoane vindecate și 311 decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 676 de probe (380 la DSP si 296 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 138293. In ultimele…