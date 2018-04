Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia unei actiuni organizate de politistii din Blaj, in localuri publice din oras, au fost depistati 38 de elevi ce ar fi trebuit sa fie la cursuri. Politistii au facut verificari si la detinatorii de caini periculosi. 7 dintre acestia au fost sanctionati contravențional, pentru ca nu i-au declarat…

- Cu ocazia unei actiuni organizate joi de politistii din Blaj, in localuri publice din oras, au fost depistati 38 de elevi ce ar fi trebuit sa fie la cursuri. Politistii de ordine publica din Blaj au organizat, pe raza municipiului, o actiune ce a avut ca scop mentinerea climatului de siguranta publica,…

- Cu ocazia unei actiuni organizate, joi, de politistii din Blaj, in localuri publice din oras, au fost depistati 38 de elevi ce ar fi trebuit sa fie la cursuri. Politistii au facut verificari si la detinatorii de caini periculosi. 7 dintre acestia au fost sanctionati contravențional, pentru ca nu i-au…

- Un barbat din Blaj este cercetat de politie pentru comercializarea cainilor periculosi. Infractiunea este prevazuta si pedepsita prin art. 13 din OG 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi si agresivi. Potrivit IPJ Alba, la domiciliul unui barbat de 39 de ani din Blaj, au fost identificati…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala actioneaza zilnic atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru depistarea persoanelor fara adapost si a celor care apeleaza la mila publica in municipiul Constanta.O atentie deosebita se acorda minorilor, care de foarte multe…

- Politistii din Blaj au actionat pentru mentinerea climatului de siguranta publica cu ocazia „Sarbatorii Mierii”, ce a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute. Manifestarea s-a incheiat fara evenimente negative. In perioada 24 – 25 martie a.c., politistii din Blaj au actionat, cu efective suplimentare,…

- Guvernul discuta proiectul de lege privind ordinea publica, care iși propune intarirea statutului polițiștilor, in relația cu cetațenii. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința de Guvern, ca polițiștii au nevoie de o autoritate mai mare in fața celor care incalca legea, dar și de o clarificare…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza atat din oficiu cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale care vizeaza curatenia orasului, precum si pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de vehicule cu tractiune…