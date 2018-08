3.739 de boboci merg la școală din 10 septembrie Mai este o luna din vacanța mare și, in curand, pentru copiii din clasa pregatitoare vor incepe emoțiile inceputului de an. In județul Neamț, sunt 3.739 de copii inscriși in clasa pregatitoare, potrivit ultimelor date de la Inspectoratul Școlar. Clopoțelul va suna, prima data, in dimineața de 10 septembrie, potrivit structurii anului școlar 2018-2019, care are 34 de saptamani. Primul semestru incepe pe 10 septembrie 2018 și se incheie pe 1 februarie 2019, iar al doilea semestru este intre 11 februarie și 14 iunie 2019. Absolvenții clasei a VIII-a vor incheia cursurile pe 7 iunie 2019, iar liceeni… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

