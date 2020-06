Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna, marti, un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare, transmite Agerpres. Cu o zi inainte, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București a aratat ca…

- Donald Trump a declarat sambata ca a cerut autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul de depistare pentru Covid-19 pentru ca asta provoaca cresterea numarului de cazuri descoperite in Statele Unite, tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, informeaza AFP. Fara sa explice daca vorbeste…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, sambata, ca la momentul aparitiei unui vaccin anti-COVID nu va putea fi introdusa masura obligativitatii vaccinarii, ci doar recomandarea efectuarii acestuia, transmite Agerpres. “Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece si prin al doilea.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca testarea nationala se va realiza pe esantioane cu serul rezidual al pacientilor care vin la laboratoarele din judete pentru a-si face diverse analize, transmite Agerpres. Nelu Tataru a explicat ca studiul va revela realitatea, fatalitatea,…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Brasov, ca la Spitalul Judetean de la Deva s-ar putea numi un management militar, existand o discutie in acest sens, in contextul demisiilor din partea managerului si directorului medical de la aceasta unitate spitaliceasca, transmite agerpres.ro.…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele intervievate in cadrul unui sondaj Avangarde cred ca virusul Covid 19 a fost creat in laborator (52%) și doar 14% cred ca s-a transmis de la animal la om. Sondajul a fost prezentat, luni seara, la emisiunea Siteza Zilei, de la Antena3. Potrivit sondajului, cei…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, in cadrul emisiunii Esențial, de la Antena 3, ca managerul Spitalului din Suceava a fost suspendat din funcție. Nelu Tataru a precizat ca, in urma controlului pe care l-a derulat, in ultimele doua zile, la Suceava, a decis…