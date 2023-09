3,7 milioane de lei pentru construirea de piste pentru biciclete la Poiana

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orasului Negresti va derula un program in valoare de peste 1,3 milioane de lei privind modernizarea iluminatului public in sase sate componente. Potrivit primarului Petru Cristinel Rusu, finantarea va fi asigurata integral de Administratia Fondului pentru Mediu, fara a exista cofinantare din…

- Consiliul Județean Dambovița este unul dintre organizatorii Festivalului Internațional de Nai „Gheorghe Zamfir „, ce a avut loc in perioada 18-20 august 2023.Fundația Internaționala de Muzica Gheorghe Zamfir, impreuna cu Primaria orașului Gaești și Consiliul Județean Dambovița, a organizat Festivalul…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, semnarea contractului de proiectare si constructie a Muzeului Comunismului, un proiect unic in tara, in valoare de peste 59 milioane de lei, care ar urma sa fie finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). „Am inceput deja…

- S-a inchis apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, in cadrul caruia au fost depuse 246 de proiecte. Alocarea financiara: 225.000.960 de euro, fara TVA. Sprijinul financiar acordat prin acest apel de proiecte este distribuit astfel: – REABILITARE ENERGETICA: 150.000.000…

- Investiția are ovaloare totala de 1.700.000 de lei, are asigurata o finanțare de 900.000 de lei de la Administrația Fondului pentru Mediu, diferența fiind asigurata de Consiliul Județean Dambovița. Astfel, se vor inființa trei stații cu cate doua puncte de incarcare in Targoviște, Piața Tricolorului,…

- Unitatile de cult din toata tara se vor putea inscrie in aplicatia informatica destinata Programului Casa Verde Fotovoltaice incepand de marti dimineata, de la ora 10:00, anunța Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Inscrierile se vor realiza in perioada 27 – 29 iunie 2023 sau pana la epuizarea…

- Constantenii cu masini mai vechi de 15 ani vor avea ocazia sa le caseze contra sumei de 3000 de lei.Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat dosarul Constantei si a alocat 12 milioane de lei pentru acest proiect.Acestei sume i se mai adauga alte 3 milioane de lei de la bugetul local. "In momentul…

- Primarul Municipiului Arad, Calin Bibarț a semnat marți contractul de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu in valoare de 2.400.000 lei, pentru proiectul depus in...