37 de persoane rănite, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore Salvatorii montani au avut peste 80 de interventii de urgenta in ultimele 24 de ore, 37 de persoane salvate de pe munte ajungand la spital pentru ingrijiri medicale, informeaza Salvamont sambata dimineata, pe Facebook . Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 82 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Cele mai multe apeluri – 15 – au fost pentru Salvamont Municipiul Brasov. Interventii mai multe au fost si in Harghita, Busteni si Lupeni. In cazul acestor interventii au fost salvate 81 de persoane. Dintre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

