- Politistii au facut uz de arma, duminica seara, pentru a aplana un conflict izbucnit intre mai multe persoane in sectorul 5.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii au fost nevoiți sa traga cu armele pentru a-i calma pe oameni Potrivit Poliției Capitalei, conflictul a…

- Imagini incredibile in municipiul Sacele, judetul Brasov, unde mai multe persoane s-au luat la bataie cu o violenta iesita din comun. In secventele filmate se vede cum o masina intra in plin in oamenii care asteptau pe o strada ingusta. Oamenii asteptau insa masina cu bate in maini. Dupa ce automobilul…

- Mai multe echipaje de politisti, jandarmi si luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale au intervenit, duminica seara, pentru a aplana un confict izbucnit in Sectorul 5 al Capitalei, intre mai multe persoane. In timpul interventiei, a fost folosit armamentul din dotare, fara a exista persoane ranite,…

- In aceasta seara, in jurul orei 20. 45, prin apel 112, in sectorul 5, a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de poliție, echipe ale Serviciului Acțiuni Speciale și jandarmi. Mai multe persoane au fost imobilizate și urmeaza a…

- Un incident a avut loc și in Sectorul 5 al Capitalei. Mai multe persoane s-au luat la cearta, fiind nevoie de intervenția mai multor echipaje de poliție, scrie Antena 3. Pentru a calma spiritele,...

- Patronul unei cafenele din sectororul 3 al Capitalei a fost amendat de polițiști pentru ca nu și-a suspendat activitatea, așa cum au cerut autoritațile. El a platit o amenda de peste 70.000 de lei.Sunt razii de amploare ale polițiștilor atat in țara, cat și in Capitala. Agenții verifica zilnic daca…

- Politistii din Bucuresti si comisari ai Garzii de Mediu fac perchezitii la doua firme si mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat și ingropat deșeuri in locuri neautorizate. La o zi dupa ce presa si societatea civila a reclamat faptul ca in Bucuresti poluarea a atins un nivel…

- Politistii de la Transporturi din Constanta au efectuat 45 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Constanta si Ialomita, fiind ridicate bunuri in valoare de aproximativ un milion de lei. 35 de persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru audieri.