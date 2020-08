Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data, de la inceputul epidemiei, la nivelul județului Prahova, au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV 2 un numar de 2043 de persoane. Dintre acestea 240 au fost declarate vindecate și externate, iar 83 au decedat. Ultimul deces a fost inregistrat in cazul unui barbat, in…

- Un numar de 54 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in județul Prahova, dupa depistarea unui nou focar la o fabrica din județ, anunța Prefectura. Un nou focar de coronavirus a...

- La nivelul județului Prahova, in data de 30 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1631 de personae aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore au ieșit de sub aceasta masura 111 persoane și au intrat alte 271. In carantina instituționalizata se mai afla…

- De la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova, au fost confirmate cu noul coronavirus 235 de persoane, dintre acestea opt au decedat, iar 105 au fost declarate vindecate si externate

- Cresterea numarului de cazuri de infectari cu Covid din ultimele zile a pus autoritatile in alerta. Raed Arafat a susținut ca este posibil ca urmatoarea faza a relaxarii sa fie amanata. „Este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare. Este posibil, nu este deloc exclus”, a declarat Raed Arafat,…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 181 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, iar dintre acestea șapte au decedat și 104 au fost declarate vindecate și externate. Au fost testate 5278 de persoane. Dintre pacienții confirmați cu COVID-19, doi sunt…

- 250 de noi cazuri de COVID-19 in Romania Pâna marți, 16 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate. Pâna astazi,…

- In continuarea informarii despre situația generata de noul coronavirus, va aducem la cunoștința ca, in județul Prahova, la data de 21 ma i2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 804 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii…