- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au murit doua persoane din cauza coronavirusului. In aceeasi perioada, s-au infectat cu COVID-19, alte 37 de persoane din Timis, dintre care 17 sunt din Timisoara. Cele 37 de persoane infectate sunt din: Timișoara – 17, Lugoj-7, Covaci ( Sanandrei) – 3, Giroc,…

- In Timiș au aparut 42 de cazuri noi de Covid-19, de miercuri pana joi. Cele mai multe cazuri au fost depistate la Timișoara. Sunt cazuri noi depistate și la Periam, Sanandrei, Lugoj și alte localitați. Zece pacienți cu Covid-19 sunt internați la terapie intensiva, in Timiș.

- Alte 1.365 de cazuri noi de COVID-19 au fost anuntate sambata de Grupul de Comunicare Strategica, bilantul imbolnavirilor fiind de 85.833. Au fost inregistrate 32 de noi decese. La ATI sunt internate 490 persoane. In Timiș au fost inregistrate 45 cazuri noi și trei decese. Cele 45 de persoane sunt din…

- Pana astazi, 29 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 85.833 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 37.388 de pacienti au fost declarati vindecati si 10.618 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Autoritațile au anunțat marți, 18 august, stingerea focarului de COVID-19 de la Faget. Totodata, au fost anunțate 30 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in Timiș, care au fost confirmate in perioada 17-18 august. Dintre cele 30 de noi cazuri confirmate de COVID-19, trei sunt la…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat stingerea focarului de COVID-19 de la unitatea de producție din Lugoj a companiei Honeywell, unde au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Conform DSP, in județul Timiș au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 45 de noi cazuri de…

- Primarul localitatii spune ca așteapta decizia autoritatilor cu privire la instaurarea carantinei zonale. Primul din cele peste 40 de cazuri de imbolnavire a fost depistat in urma cu trei saptamani, scrie pressalert.ro.Deocamdata, DSP Timis nu a comunicat rezultatele anchetei epidemiologice,…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 23 de decese in randul persoanelor infectate cu coronavirus, fiind cel mai mare numar din ultimele zile. In aceeasi perioada au fost anuntate alte 291 de cazuri de infectari cu COVID-19. In judetul Timis nu s-a produs nicio infectare in ultimele 24 de ore. Pana…