- Un nou caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, in aceasta dimineata, in Bucuresti. Este vorba de o femeie, medic la Spitalul Ministerului de Interne, in varsta de 43 de ani, contact la fostului politist care a mintit ca nu a fost plecat din tara. In acelasi timp, autoritatile au confirmat…

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 25 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Dintre cei 25 cetateni care au contactat virusul, 5 sunt declarati vindecati si au fost externati.Astazi au fost confirmate 8 cazuri noi de infectare cu COVID 19…

- In Romania au fost confirmate pana marți dimineața 17 cazuri de imbolnavire, iar cinci dintre pacienți au fost vindecați și externați. Ultimul caz confirmat - un barbat din București - era internat din 5 martie la Spitalul MAI Dimitrie Gerota, astfel...

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Pana astazi, 6 martie, la nivel national au fost confirmate 7 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID - 19 (coronavirus).Dintre cei 7 cetateni care au contactat virusul, 3 sunt declarati vindecati. Unul a fost externat, iar ceilalti doi raman, momentan, sub observatie medicala, in spital, conform…

- Inca un caz de coronavirus a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un minor, in varsta de 16 ani. Este vorba despre un adolescent care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat ieri cu coronavirus, potrivit digi24.ro . Deoarece era un contact al pacientului deja…