Fostul președinte american Donald Trump a fost inculpat pentru ca a luat acasa documente secrete de la Casa Alba. In total, procurorii au impotriva lui 37 de capete de acuzare. Marea majoritate a acestora sunt in baza Legii Spionajului, relateaza CNN. In dosar sunt dezvaluiri șocante. Informații despre programul nuclear american, dar și despre vulnerabilitațile […] The post 37 de capete de acuzare in baza Legii Spionajului, impotriva lui Trump. Documente secrete, gasite intr-o sala de bal și in cabina de duș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…