368 de localităţi au coeficient de infectare cu COVID-19 de 3 cazuri/1.000 368 de localitati au coeficient de infectare cu COVID-19 de 3 cazuri/1.000 Foto: MApN Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat, la începutul sedintei de guvern de aseara, ca exista 368 de localitati unde a fost depasit coeficientul de infectare de trei cazuri la mia de locuitori. Acolo au fost închise unele activitati, învatamântul se desfasoara doar online si este obligatoriu sa se poarte masti si în exterior. La rândul lui, ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, în prezent, în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha a inregistrat 7.301 de cazuri de contagiere cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, cea ce reprezinta un nou record pentru o zi de duminica, stabilit totodata in contextul in care capacitatea spitalelor "incepe sa se apropie de limita", a informat luni Ministerul ceh al Sanatatii,…

- Angajarea fara concurs a 200 de medici rezidenti Foto: DSU Guvernul și-a propus sa continue în ședința din aceasta saptamâna dezbaterea unui proiect ordonanța de urgența elaborata de Ministerul de Interne și de Ministerul Sanatații, care va permite angajarea, fara concurs, a 200 de medici…

- Franta a inregistrat 13.215 noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, nou record de la inceperea testarii pe scara larga in tara, si 123 de decese, potrivit informatiilor date publicitatii vineri de Directia de sanatate publica, relateaza AFP, preluat de Agerpres. Circa 3.626 de bolnavi de COVID-19 au fost…

- Declaratii la Forumul de securitate Marea Neagra - Balcani #Covid-19 Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat astazi, la Forumul de securitate Marea Neagra - Balcani, ca, în prezent, terapia pentru pacienții cu COVID-19 este adaptata permanent la ultimele…

- Se inființeaza "Poliția siguranța școlara" O structura noua de poliție destinata asigurarii siguranței elevilor români va fi înființata în cadrul Poliției Române. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Bogdan Despescu, spune ca în acest fel polițiștii…

- Recordul anterior fusese stabilit in data de 17 iulie in Statele Unite, care raportau atunci 77.638 de cazuri noi de infectare. India este oficial cea de-a treia tara cu cele mai multe cazuri de coronavirus, dupa SUA si Brazilia, cu 3,5 milioane de persoane cu infecție Covid-19. In total, 63.000 de…

- Guvernul analizeaza in ce condiții se redeschid teatrele și restaurantele Foto: gov.ro. La guvern sunt analizate astazi condițiile în care se pot redeschide teatrele, cinematografele și restaurantele. Premierul Ludovic Orban discuta cu reprezentanții industriei Horeca despre redeschiderea…

- Clubul de fotbal UTA Arad a anuntat, sambata, pe site-ul sau oficial, ca cinci dintre jucatorii sai au fost testati pozitiv la coronavirus. ''Astazi, utistii au sustinut cea de-a noua testare Covid impusa odata cu instaurarea protocolului medical. Pe langa jucatori si staff-ul tehnic, la testare…