3.650 de cazuri noi de COVID-19, în ultima zi 3.650 de cazuri noi de COVID și 20 de decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat joi de Ministerul Sanatații. In total, 3.300 de pacienți cu COVID sunt internați: 3.049 in secții (355 minori) și 251 la ATI (2 copii). Rata de incidența COVID in București este 4,7 la mie. Pana astazi, 66.596 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Au fost raportate 20 decese In intervalul 24.08.2022 (10:00) – 25.08.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 20 decese (10 barbați și 10 femei), fara decese raportate anterior intervalului de referința. Dintre cele 20… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 3.963 de cazuri noi de Covid-19 și 29 de decese, intre care unul la categoria 30-39 de ani au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat, miercuri, de Ministerul Sanatații. 3.399 de pacienți internați: 3.151 in secții (367 minori) și 248 la ATI (3 copii). Pana astazi, 66.576 persoane…

- 3.963 de cazuri noi de COVID și 29 de decese, intre care unul la categoria 30-39 de ani au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat miercuri de Ministerul Sanatații. 3.399 de pacienți internați: 3.151 in secții (367 minori) și 248 la ATI (3 copii). Rata de incidența in București este…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.659 de cazuri noi de COVID-19, cu 3.060 mai multe decat in ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 47 de decese, toti cei decedati avand si alte afectiuni asociate, iar 32 fiind nevaccinati. "In ultimele 24 de ore…

- 4.854 de noi cazuri noi de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 631 mai puține fața de ziua anterioara, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii. Cel mai mare numar de cazuri este in București – 746 de noi cazuri și o rata de infectare de 6,12 la mie. 808 dintre cazurile noi…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.696 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 6.494 mai multe fața de ziua anterioara, anunța Ministerul Sanatații. 2.493 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90…

- Ministerul Sanatatii anunta ca s-au inregistrat 4.079 cazuri noi de persoane infectate cu coronavius, in ultimele 24 de ore, si 16 decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.079 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.453 mai putine fata de ziua anterioara. 742…

- 9.802 cazuri noi de COVID din circa 30.000 de teste și 29 de decese au fost raportate in ultima zi. 3.804 pacienți sunt internați, dintre care 600 sunt copii, potrivit buletinului publicat miercuri de Ministerul Sanatații. Dintre pacienții internați, 233 sunt la ATI, 6 fiind copii. Rata de incidența…

- 7.658 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 4.370 mai multe fața de ziua anterioara, potrivit datelor preluate de la Ministerul Sanatatii, ieri, de Hotnews. Este recordul ultimelor luni in țara noastra, cele mai multe cazuri sunt in București – 1.524. Romania…