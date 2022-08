Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, in perioada 01.09.2021- 30.06.2022, au fost sesizate 83 de fapte penale in incinta și in zona adiacenta unitaților de invațamant preuniversitar (53 de autori și 71 de victime) și au fost aplicate 14 sacțiuni contravenționale. Așa arata o statistica…

- Invațamintul sucevean inca nu este pus la punct pentru inceperea noul an școlar in condiții corespunzatoare. O situație prezentata astazi in ședința Colegiului Prefectural de catre șeful Inspectoratului Școlar Județean, Grigore Bocanci, arata ca au fost identificate probleme in 47 de unitați de invațamint.…

- Un elev a fost declarat repetent in anul scolar 2019-2020, ca o consecinta a declararii situatiei de "corigent" la 3 discipline scolare, respectiv "limba romana", "limba engleza" si "matematica". Instanta a anulat decizia luiata de profesori de a-l lasa pe elev repetent. A criticat faptul ca nu s-a…

- Prin proiectul „Invațamant special in zona transfrontaliera Suceava-Cernauți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de munca” finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate in cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 Cooperare instituționala…

- CARAS-SEVERIN – Prefectul județului face apel la primarii sa ia masuri sa prevada in bugetele locale, cu prioritate, sumele necesare asigurarii cu paza umana a unitaților de invațamant. Doar 77 din 404 dispun de paza umana… Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat o ședința de analiza…

- A fost semnat și transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei ordinul de ministru care aproba noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP). Comparativ cu actualul regulament (in vigoare pana la data de 31 august 2022), elementele de…

- 145 de unitați de invațamant preuniversitar din județul nostru nu au paza și nici sisteme de supraveghere. Un lucru extrem de ingrijorator pentru ca avem, in total, 500 de unitați in Argeș. 82 sunt asigurate cu paza umana, 61 cu sisteme de supraveghere video și paza umana, iar 207, exclusiv cu supraveghere…