Pana astazi, 15 noiembrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 360.281 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 243.832 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos: The post 360.281 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, in Romania. Vezi situația…