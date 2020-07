In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, politiști, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Direcției de Sanatate Publica si cei de la Protectia Consumatorului, au continuat sa desfasoare activitați de verificare in zonele aglomerate, centrele comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV2.…