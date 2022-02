Stiri pe aceeasi tema

- "Aveam 730.000 de semnaturi la ultima totalizare, mergem inainte, speram sa terminam in luna martie, sa avem 3 milioane. (...) Nu avem o capacitate organizatorica atat de mare ca sa ajungem peste tot, dar exista posibilitatea descarcarii formularelor online. Trebuie sa acționam mult mai repede și mult…

- George Simion, liderul AUR, s-a aflat, miercuri, la Cluj in campania de strangere de semnaturi pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Acesta a fost și la Primaria Cluj-Napoca, unde s-a intalnit cu Emil Boc.

- „Caravana AUR”, care calatorește prin țara cu scopul declarat de a strange semnaturi pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis, a ajuns astazi și in Timiș. Liderul formațiunii, George Simion, s-a intalnit cu mitropolitul Banatului, caruia i-a mulțumit „pentru sfaturile duhovnicești pe care ni le-a…

- "Am ajuns la Sibiu, la una dintre cele șase case ale primului turist al țarii, Klaus Iohannis și de aici avem un apel pentru locatarul de la Cotroceni: nu mai trimiteți procurorii sa interzica AUR, sa ne scoata in afara legii!Oamenii sunt alaturi de noi și in Sibiu, și in celelalte localitați ale țarii,…

- Copresedintele AUR George Simion sustine ca nu intentioneaza sa-si depuna mandatul pentru postul de la Cotroceni, dar nu exclude aceasta varianta daca i se cere. Discuția a pornit de la Victor Ponta. Invitat la Romania TV, fostul premier a declarat ca il vede in turul al doilea al alegerilor pe George…

- Liderul PNL, Florin Cițu, președinte al Senatului, lipsește de la ședința de plen a Parlamentului in care va fi dat votul de investitura pentru Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Absența lui Cițu de la ședința a fost taxata de liderul AUR, George Simion: “Unde s-a ascuns, e speriat micuțul?”.…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a dus președintelui Klaus Iohannis o lista sa semneze pentru propria demitere. Liderul AUR a catalogat intalnirea ca fiind „preudoconsultari” și a spus ca președintele a fost „monosilabic, ca de obicei”. Simion…