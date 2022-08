Un numar de 3.975 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, cu 235 mai multe fata de ziua anterioara, a anunțat, marti, Ministerul Sanatatii (MS). „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 1.346 mai multe fata de ziua anterioara. 693 […] The post 3.600 de cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore. 280 de persoane, internate la ATI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .