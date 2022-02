3,6 milioane de euro din reciclarea ilegală a deșeurilor. Cum acționa rețeaua infracțională din Strehaia FOTO Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o rețea infracționala din Strehaia care a obținut milioane de euro din activitați ilegale de reciclare a deșeurilor. Potrivit IPJ Mehedinti, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii DIICOT- BT Mehedinti, au efectuat 22 de perchezitii domiciliare si au pus in executare 39 de mandate de aducere pentru destructurarea unui grup infractional organizat. ”Din cercetari a reiesit ca, din anul 2019, grupul infractional organizat, originar din orasul Strehaia, ar fi controlat mai multe firme, care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Procurorii DIICOT au facut joi 22 de percheziții in orașul mehedințean Strehaia, dar și in alte județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in fraudarea bugetului de stat prin afaceri cu deșeuri, potrivit IPJ Mehedinti. Au fost puse in executare 39 de mandate de aducere.…

