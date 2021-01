Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Valcea au evacuat 36 de turiști, dintre care 4 minori, din zona varfului Roman, dupa ce aceștia au ramas fara caldura și curent la cabane, ca urmare a fenomenelor meteorologice, informeaza Mediafax. Potrivit Jandarmeriei Valcea, jandarmii și polițiștii din Horezu au intervenit…

- Ninsoarea viscolita de duminica, 03 ianuarie a.c., temperaturile foarte scazute, ceața și stratul de zapada consistent au blocat și au lasat fara caldura, respectiv curent in 2 cabane, 36 de persoane, dintre care 32 adulți și 4 minori in zona varfului Roman. Primul apel care a alertat jandarmii și polițiștii…

- Jandarmii montani din Șugag au intervenit astazi, 27 decembrie 2020, pentru salvarea unor turiști din județul Hunesoara, ramași blocați cu mașina in zapada intre intre Poarta Raiului și Luncile Prigoanei . „Jandarmii montani sunt la datorie! Aceștia au intervenit astazi, pentru a repune pe calea de…

- Efectivele de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au intervenit sambata de doua ori, in jurul orei 10:00 și in jurul orei 19:00, pentru a acorda sprijin unor persoane blocate cu mașina in zapada, pe drumul care face legatura intre Poarta Raiului și Luncile Prigoanei. In ambele cazuri…

- Jandarmii de la Postul Montan Zanoaga au intervenit in urma unui apel telefonic la 112, pe un drum forestier din Munții Bucegi pentru a sprijini doua persoane aflate in dificultate The post ATENȚIE! Iarna din masivul dambovițeana Bucegi le-a creat probleme unor turiști. AJUTORUL a venit de la jandarmii…

- Jandarmii montani au intervenit sambata, in jurul orelor 18:00 in sprijinul a doua persoane care s-au aventurat cu mașina in zona Piatra Arsa, anunța Jandarmeria Prahova, anunța MEDIAFAX. La intoarcerea catre Sinaia, cei doi au derapat cu mașina din cauza zapezii, nu au mai putut inainta și…

- Intervenție de urgența a jandarmilor montani din Sinaia pentru salvarea unui grup de patru persoane, doi adulți și doi copii. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile s-au ratacit in timp ce coborau din masivul Bucegi spre Cota 1400, unde aveau parcata mașina.