36 de persoane, decedate, în urma incendiului din Hawaii Cel puțin 36 de oameni au murit din cauza unui incendiu masiv care afecteaza comitatul Maui, din statul american Hawaii, conform oficialilor, citați de BBC. Incendiul extrem de puternic a fost alimentat de vantul puternic adus de un uragan care trece prin zona. Sute de cladiri au fost distruse, iar unele zone au ars pana […] The post 36 de persoane, decedate, in urma incendiului din Hawaii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care participa la operațiunea de stingere a incendiilor s-a prabușit și a explodat intr-un canion din insula Evia, Grecia. Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula…

- Traficul pe DN 1 este blocat, vineri dupa-amiaza, pe Valea Prahovei, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autocar in care se aflau 28 de persoane si un autoturism. Mai multe persoane din autoturism sunt ranite. Accidentul a avut loc la kilometrul 128+400 de metri al DN 1, in cartierul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta dimineața, intr-o hala de depozitare a calculatoarelor, in orașul Ungheni, județul Mureș. Populația a primit o avertizare RO-ALERT. Incendiul izbucnit la hala de calculatoare din Ungheni se manifesta pe o suprafața aproximativa de 1000 mp. Din cauza faptul…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o garsoniera dintr-un bloc din Murfatlar, județul Constanța, iar peste 30 de persoane, printre care si trei copii, au fost evacuate din cladire. Proprietara locuintei, o femeie de 75 de ani, a suferit un atac de panica. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale raului Nipru se confrunta cu riscul de a fi inundați dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au transmis oficialii ucraineni, estimarile fiind ca apele vor atinge cel mai mare nivel miercuri, potrivit The Guardian. Șeful programului de asistența…

- Doi barbati au ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce doua locomotive s-au ciocnit in judetul Giurgiu. A treia persoana implicata in accident a refuzat transportul la spital. Pe relatia Bucuresti – Giurgiu trenurile vor fi anulate temporar. Cei doi barbați, cu varste de 55 și 58 de ani, au fost…