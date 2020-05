Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de muncitori din Sri Lanka, ce au lucrat la o fabrica de confectii din municipiul Botosani si care s-au aflat in carantina institutionalizata, vor fi repatriati, a anuntat, duminica, Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, 36 de…

- Sapte muncitori din Sri Lanka, care lucreaza la o fabrica de confectii din Focsani, au fost depistati pozitiv la COVID-19, fiind internati in spitalele din Vrancea, in timp ce alti 51 de muncitori srilankezi se afla in autoizolare intr-un centru modular detinut de firma pe raza comunei Garoafa. Potrivit…

- Situație tensionata la Botoșani, dupa ce 44 de muncitori din Sri Lanka, angajați ai unei fabrici de confecții din oraș, au fost concediati, dupa ce s-a descoperit ca șapte dintre ei erau infectati cu coronavirus.

- Peste 40 de muncitori din Sri Lanka care au fost concediati de la o fabrica de confectii din municipiul Botosani, au fost plasati intr-un centru de carantina, dupa ce ar fi intrat in contact cu un alt muncitor, tot din Sri Lanka, infectat cu virusul COVID-19, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Teodor Ferariu, a fost suspendat din functie, incepand de miercuri, in baza unui ordin al ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, se arata intr-o informare de presa transmisa de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit…

- Numarul cadrelor medicale din judetul Botosani infectate cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 197, se arata intr-o informare de presa transmisa, luni, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, 23 din totalul celor 197 de cadre medicale diagnosticate…