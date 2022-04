Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 36 de ani, la 26 aprilie 1986, a explodat reactorul 4 de la centrala nucleara de la Cernobil, accident survenit in urma unui lung șir de erori umane care avea sa fie catalogat drept cel mai grav din istoria nucleara civila.

- Armata rusa a preluat controlul asupra orasului Slavutici, unde locuieste personalul centralei nucleare avariate de la Cernobil, l-a arestat pe primar si a provocat, astfel, manifestatii pro-ucrainene, anunta sambata autoritatile regionale ucrainene, relateaza AFP.

- Agentia de Stat a Ucrainei pentru Managementul Zonei de Excluziune a declarat ca rusii au deteriorat Laboratorul Central de Analiza – care a procesat o multime de deseuri radioactive. Agentia de stat a anuntat intr-o postare pe Facebook ca laboratorul avea “probe foarte active si mostre de radionuclizi,…

- Tehnicienii au inceput sa lucreze pentru a repara liniile electrice avariate care deservesc centrala nucleara de la Cernobil, potrivit organului de paza nuclear al ONU, citat de CNN. ​ ”Ucraina a declarat Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) ca tehnicienii au inceput sa repare liniile…

- La atația ani de la ceea ce a fost considerat cel mai mare dezastru din istoria moderna – și anume explozia reactorului 4 de la centrala atomica de la Cernobil, din 26 aprilie 1986 – lumea vrea in vacanța, in ultima vreme (cel puțin inainte de izbucnirea conflictului Rusia-Ucraina) exact acolo unde…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la o unitate a centralei nucleare Zaporijjia, cea mai mare din Europa, in urma unui bombardament rusesc. In aceasta dimineața, luptele din zona au incetat, iar specialiștii nu au constatat deocamdata creșteri ale radiațiilor, transmit autoritațile…

- Ucraina a notificat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ca "forțele armate necunoscute" au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, stația nu a fost avariata. Acest lucru a fost declarat joi de directorul general al Agenției, Rafael Grossi, a carui declarație este…

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat joi Mihailo Podoliak, consilier al oficiului prezidential al Ucrainei, citat de Reuters. "Este imposibil sa spunem daca centrala nucleara de la Cernobil este sigura dupa un atac complet lipsit de sens din partea rusilor",…