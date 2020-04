Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate.

- Ziarul Unirea OFICIAL: S-a depașit pragul de 6.000 de infecții cu COVID-19 in Romania. 310 noi cazuri de imbolnavire. Bilanțul total ajunge la 6.300. Care este situația pe județe Pragul de 6.000 de infecții cu COVID-19 in Romania a fost depașit, potrivit ultimei informari a Grupului de Comunicare Strategica.…

- Inca 523 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania, numarul total al testelor pozitive ridicandu-se la 5.990, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS), potrivit Agerpres.

- Autoritațile au raportat vineri 265 cazuri noi de coronavirus in Romania, totalul infecțiilor ajungand la 5.467. Bilanțul infectarilor cu coronavirus de joi fusese de 441 cazuri noi (5.202 in total). Pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate…

- Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 229 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28…

- 31 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 308. Doi pacienți sunt in stare grava. Buletinul informativ: De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 31 de noi…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 3 cazuri noi de infectare cu coronavirus.Este vorba de 3 persoane din judetul Timis. In total, sunt 73 de cazuri confirmate in tara noastra, dintre care doar vineri au fost confirmate 14 infectii cu noul coronavirus. ...