- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 5 Fortele armate ucrainene au anuntat ca au cauzat pierderi semnificative trupelor ruse de la inceputul…

- Germania, Italia si Ungaria au fost acuzate de fostul presedinte al Consiliului European, polonezul Donald Tusk, ca s-au opus adoptarii unor sanctiuni mai dure impotriva Rusiei la summitul european extraordinar din aceasta saptamana, transmite dpa. "In acest razboi, totul este real: nebunia si cruzimea…

- Fortele armate ucrainene sustin ca au provocat pierderi grele Rusiei in razboi, Ministerul Apararii de la Kiev afirmand ca armata rusa a "pierdut" 2.800 de soldati, relateaza dpa. Este neclar daca soldatii au fost ucisi, raniti sau capturati. De asemenea, ministerul a estimat ca pana la 80 de tancuri,…

- NATO condamna ferm atacul Rusiei asupra Ucrainei, pe care il considera "o amenintare grava la adresa securitatii euro-atlantice", si anunta suplimentarea prezentei militare in tarile est-europene, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt intr-o inferioritate numerica majora fata de cele ale Rusiei. Cu toate astea, experti militari cred ca ele vor fi capabile sa opuna o rezistenta considerabila si provoace daune grave inamicului, noteaza Reuters intr-o analiza difuzata joi.

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetațenilor americani sa evite calatoriile in Ucraina atat din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cat și din cauza „amenințarilor crescande din Rusia”. „Cetațenii SUA trebuie sa cunoasca informarile potrivit carora Rusia planifica o acțiune…