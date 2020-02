3.500 de miliarde de dolari! Acesta este costul anual al crimelor financiare la nivel mondial. Tehnologia joacă un rol principal Crimele financiare costa anual companiile circa 3.500 de miliarde de dolari,iar tehnologia joaca un rol principal in cresterea frecventei si rapiditatii realizarii crimelor financiare in condițiile in care la fiecare 39 de secunde, undeva pe glob, are loc un nou atac cibernetic, arata un studiu ACCA, conform Mediafax. Majoritatea organizatiilor nu detin mecanisme de protectie a informatiilor de importanta critica si inca nu aloca un buget suficient pentru dezvoltarea unor sisteme avansate de cibersecuritate, arata studiul realizat de ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

