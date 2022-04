Stiri pe aceeasi tema

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj sunt la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru ca Sarbatoarea Floriilor sa fie celebrata in siguranța, iar prevederile legale sa...

- Urmarit internațional, cautat de autoritațile cehe pentru infracțiuni de șantaj, violare de domiciliu și lipsire de libertate in mod ilegal, depistat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, cu aportul polițiștilor Sectorului Poliției de Frontiera Aeroport Cluj-Napoca.…

- In aceasta perioada, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publica, cu sprijinul reprezentanților Asociației Chinologice Romane și Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj deruleaza activitați la nivelul intregului…

- Un barbat in varsta de 32, din comuna Matasari, a fost depistat de politisti in timp ce conducea o autoutilitara pe raza orasului Turceni in care transporta peste 7 tone de carbune fara documente de provenienta, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj,…

- Cu prilejul sarbatoririi a 200 de ani de atestare documentara a Poliției Romane, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Timiș a fost organizata o sedinta, in prezența colaboratorilor instituționali, reprezentanților sistemului de aparare, ordine publica și securitate naționala și reprezentanților…

Serviciului Rutier Cluj in colaborare cu Serviciul Rutier Bihor, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfașurat o acțiune la data de 19 februarie pe DN1 E60.

In perioada 7 – 13 februarie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfașurat acțiuni punctuale in cadrul proiectului Truck & Bus Operation, inițiativa...

- Cel puțin cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor care au avut loc în dimineața zilei de marți, 8 februarie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, transmite realitatea.md. Potrivit informațiilor oferite de catre ofițerul de presa a poliției de frontiera,…