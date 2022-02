Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, la Antena 3, ca CGMB se pregatește sa dubleze prețul gigacaloriei in București. Fostul primar al Capitalei a avertizat ca tariful local a fost aprobat de ANRE, urmand sa fie aprobat și de consilierii din Consiliul General al Municipiului București.…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, miercuri, intr-o intervenție la emisiunea “Decisiv”, realizata de jurnalista Catalina Porumbel la Antena 3, ca este nevoie de masuri pe cat de urgente, pe atat de dure in scandalul generat de facturile uriașe la energie, masuri pe care ministrul…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca incepand de miercuri, 5 ianuarie 2022, funcționeaza la nivel național un numar unic de urgența 119 destinat urgențelor in care sunt implicați copii. Este vorba de o linie verde, la care vor raspunde specialiști 24 de ore din 24. Apelul este gratuit. “Cine…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca vrea sa candideze pentru funcția de primar al Bucureștiului in 2024 și ca PSD va avea „un candidat bun și pentru alegerile prezidentiale, pe care eu il voi susține sper din postura de primar general”. “Vreau sa fiu sanatoasa, și eu, și colegii, și familia,…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a facut, miercuri, un scurt bilanț al finalului de an, in care arata cateva din masurile luate pentru categoriile defavorizate ale societații. Gabriela Firea anunța cateva din masurile luate la final de an, exprimandu-și speranța ca in 2022 va fi loc de mai mult și…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, dupa avizul pozitiv dat in comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului pe proiectul de buget pentru 2022, ca acestea reprezinta “un pas important” pentru proiectele noii instituții. Ministrul a anuntat,…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca 50 milioane de euro din PNRR vor fi alocați pentru realizarea unui numar de 150 de servicii de zi la nivel local dedicate protecției copiilor. „50 milioane de euro din PNRR este suma ce va fi alocata pentru realizarea…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, la intalnirea cu mai multe organizații naționale de studenți și tineret ca adoptarea Legii Tineretului și elaborarea Strategiei Naționale pentru Tineret reprezinta prioritațile imediate ale ministerului pe care il…