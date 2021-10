Stiri pe aceeasi tema

- Apple ar putea reduce numarul de iPhone-uri 13 pe care le va produce in acest an cu pana la 10 milioane de unitați din cauza lipsei de cipuri pe fondul unei crize la nivel mondial a lanțului de aprovizionare care a determinat Casa Alba sa avertizeze ca „vor exista lucruri pe care oamenii nu le […] The…

- Vanzarile auto pe piata chineza au scazut cu 19,6% in septembrie, a cincea luna de declin consecutiv, din cauza deficitului global de semiconductori si a problemelor in alimentarea cu energie, care au afectat productia in cea mai mare piata auto din lume, transmit Xinhua si Reuters, arata Agerpres.…

- Antreprenoriatul face parte din ADN-ul lui Andrei Ursachi, un tanar de doar 29 de ani, cu businessuri in domenii precum e-commerce, marketing digital si recrutare de personal. Povestea Stailer, cel mai nou proiect al sau, a inceput in prima jumatate a...

- Skoda Auto, parte a grupului Volkswagen, va opri activitatea a doua fabrici din Cehia, timp de o saptamana, la sfarsitul lui septembrie, din cauza deficitului de cipuri, transmite Reuters. De la intarzierea livrarilor de automobile la livrarile insuficiente de aparatura electrocasnica si smartphone-uri,…

- Vanzarile auto pe piata chineza au scazut cu 17,8% in august, a patra luna de declin consecutiv, din cauza deficitului global de semiconductori, care a afectat productia pe cea mai mare piata auto din lume, transmit Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres. Luna trecuta, livrarile au totalizat 1,80 milioane…

- Problema lipsei cipurilor nu se va stabiliza pana in trimestrul doi al anului viitor, iar redresarea va avea loc in cursul semestrul doi din 2022, potrivit estimarilor specialiștilor. Perspectivele sumbre sunt o noua dovada ca actuala criza a semiconductorilor nu se va rezolva rapid. Ratele scazute…

- Al doilea mare producator european de componente auto si anvelope previzioneaza ca productia auto ar urma sa creasca anul acesta cu 8% – 10%, dupa ce anterior prognozase un avans de 9% – 12%. De asemenea, estimarile privind vanzarile la divizia auto in 2021 au fost revizuite in scadere, la 16,5 miliarde…

- Mai multe sectii ale uzinei de autoturisme nu au mai pututt functiona, iar angajatii au fost trimisi acasa. „Lipsa componentelor electronice continua sa afecteze industria auto, inclusiv Dacia. Depunem toate eforturile pentru a limita impactul asupra producției și lucram intr-un ritm susținut cu furnizorii…