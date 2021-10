Aproape 3,5 tone de tutun neprelucrat fusese ascuns intr-un TIR care transporta piese auto, potrivit informațiilor transmise, duminica, de Poliția de Frontiera. Marfa, care era ascunsa in mai multe cutii din carton, a fost ridicata de catre autoritați in vederea continuarii cercetarilor. Nu exista documente legale pentru cele peste 3 tone de tutun Polițiștii de […] The post 3,5 tone de tutun, ascunse intr-un TIR cu piese auto, descoperite de Poliția de Frontiera first appeared on Ziarul National .