Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Forțele de ordine din capitala au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au umplut strazile din centrul metropolei. Au fost 3,5 milioane de de oameni in strada in toata țara, potrivit sindicatelor. Ministerul de Interne vorbește de 1,08 milioane de oameni. ACTUALIZARE 23.40 Deși manifestația s-a incheiat oficial, cateva sute de oameni protesteaza in continuare la Paris. Aproximativ 200 de…