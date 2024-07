Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul are ca scop alinierea portului la standardele de eficiența a folosirii energiei electrice stabilite de catre Comisia Europeana. Infrastructura de distribuție a energiei electrice din Portul Constanța va fi modernizata in cadrul unui proiect de peste aproape 19 milioane de lei, finanțat parțial…

- Actrita Ileana Stana Ionescu a murit la varsta de 87 de ani, a anuntat Teatrul National Bucuresti, pe pagina sa de Facebook. „Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București anunța cu tristețe ca astazi, 30 iunie, actrița Ileana Stana Ionescu a plecat intr-o lume mai buna. Cei care vor sa aduca un ultim…

- Aleșii județeni au aprobat vineri, 28 iunie, intr-o ședința ordinara de lucru, cu unanimitate de voturi, indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției "Modernizare și reabilitare DJ 153A – 153 traseu Ernei – Eremitu – Sovata", la valoarea totala a investiției de 480.575.257 de lei (aproximativ…

- Primaria Comunei Zau de Campie a demarat, in data de 26 iunie 2024, o licitație estimata la valoarea de 10.068.395 de lei (aproximativ 2 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiție "Modernizarea unor drumuri locale din comuna Zau de Campie, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Lucrarile de pe tronsonul de aproape 10 km de pe DJ 162, care leaga localitațile Sanmihaiu de Campie de Visuia, sunt in toi. Potrivit președintelui Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, a inceput execuția primului strat de asfalt. „Se lucreaza de zor și la modernizarea Drumului Județean…

- Conducerea Primariei Comunei Bogata a atribuit, in data de 5 iunie 2024, societații Nello Construct SRL Mihai Viteazu, județul Cluj, un contract in valoare de 6.589.973 de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro), fara TVA, pentru executarea lucrarilor aferente obiectivului de investiție "Modernizare…

- ”Distributie Energie Electrica Romania (DEER), prin Sucursala Baia Mare, a investit peste 40 milioane de lei in modernizarea si dezvoltarea sistemului de distributie a energiei electrice, in anul 2023. Directiile principale au vizat asigurarea unui nivel optim de tensiune, imbunatatirea calitatii energiei…

- ”In 27 aprilie 2016, acum opt ani, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala, am aprobat prima etapa a unui proiect major in valoare de aproximativ 52 de milioane de euro, din care aproape 44 de milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru constructia soselei de centura a municipiului…