- Anul trecut, Kaufland a generat valoare adaugata directa in Romania de aproximativ 461,7 milioane de euro, oferind 12.500 de locuri de munca cu norma intreaga și susținand aproape 48.000 de locuri de munca in economie, anunța compania, anunța MEDIAFAX.Cifra de afaceri a retailerului este aproximata…

- Peste un milion de romani și-au cautat loc de munca in ultima luna, dublu fața de anul trecut. In ce domenii vor sa lucreze Cu aproape un milion de aplicari la joburi, ultima luna a egalat recordurile ultimilor ani in ceea ce priveste dorinta romanilor de a-si gasi un loc de munca, potrivit platformei…

