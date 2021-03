35% dintre românii cu care au discutat voluntarii Crucea Roșie nu cred în pandemia de COVID-19 Aproximativ 220,000 de romani au beneficiat de informații și sprijin din partea Crucii Roșii Romane in lupta cu Covid-19 printr-o campanie naționala de informare și de conștientizare. Este vorba despre oameni din 780 de localitați izolate, care au fost vizitați de voluntarii Crucii Roșii Romane. Dintre acestea, 177.000 au fost aduți, iar 43.000 au fost elevi care au participat la sesiuni de educație pentru sanatate și sprijin emoțional. Totodata, persoanele vulnerabile au primit pachete cu produse de igiena, in total fiind trimise 10.000 de astfel de pachete. Acestea din urma au conținut detergent,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

