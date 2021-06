35% dintre români nu se simt în siguranţă la locul de muncă; 33% se simt epuizaţi (barometru) Un procent de 35% dintre romani nu se simt in siguranta la locul de munca, unul din trei se afla intr-un maraton de conferinte, iar 33% se simt epuizati, arata rezultatele studiului "Barometrul Up4Work", o initiativa menita sa identifice in ce masura modul de a munci al romanilor s-a schimbat in context pandemic, lansat marti.



De asemenea, una din cinci persoane a afirmat ca a intampinat greutati in a lucra de acasa si a fi parinte, in acelasi timp.



Conform barometrului, la aproape un an si jumatate de la debutul pandemiei, motivatia de a munci a romanilor s-a schimbat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

