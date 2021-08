35 de români sunt blocați în Afganistan. Vor fi aduși acasă cu o aeronava NATO La acest moment, 35 de cetațeni romani care sunt bocați an Afganistan au solicitat sa fie scoși din țara, iar acest lucru s-ar putea face cu o aeronava NATO sau o aeronava romaneasca, sunt cele mai recente precizari venite din partea oficialilor romani. Premierul Florin Cițu spune ca exista o celula de criza la nivel […] The post 35 de romani sunt blocați in Afganistan. Vor fi aduși acasa cu o aeronava NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii eleni au identificat 53 de noi incendii de vegetatie de sambata pana duminica, insa niciunul dintre focare nu era scapat de sub control pana duminica la pranz, ceea ce inseamna ca situatia s-a imbunatatit substantial fata de ultimele 14 zile, transmite DPA, citata de Agerpres. Unele echipe…

- Peste 700 de kilometri au parcurs elefanții calatori din China in cele 17 luni in care au fost monitorizați non-stop. Familia de elefanți se intoarce acasa, iar autoritațile au luat masuri speciale. Mai bine de 150.000 de localnici au fost evacuați din calea animalelor care pana acum, in drumul lor,…

- Cel puțin 40 de romani și-au cumparat degeaba bilete pentru ruta de vineri seara, Barcelona – Bucuresti. Li s-a refuzat imbarcarea in cursa operata de WizzAir, dupa ce compania ar fi vandut mai multe bilete decat locurile disponibile, informeaza Europa Libera. Oamenii aveau bilete pentru cursa de la…

- Premierul Florin Cițu a prezentat, miercuri, dupa ședința de guvern, masurile de reaxare care vor intra in vigoare de la 1 august. Intre noile masuri de relaxare se numara posibilitatea de a organiza spectacole cu 75.000 de persoane, nunți cu 400 de participanți și competiții sportive cu tribunele…

- Premierul Florin Cițu a dat carțile pe fața, duminica, la Cluj-Napoca. El și-a chemat toți susținatorii pe scena Casei de Cultura a Studenților, de fața cu Ludovic Orban. Premierul a ținut sa-și deconspire toți susținatorii la conferința de alegeri a filialei județene PNL Cluj și i-a invitat pe scena.…

- Premierul Florin Citu a preluat, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta functie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal. ”Prim-ministrul a solicitat si situatia…

- Tinerii care au lucrat in fermele in strainatate au șansa de a deveni fermieri de succes in Romania. Statul roman ofera 50.000 de euro, bani nerambursabili, pentru a dezvolta o afacere in agricultura, acasa. Primele contracte au fost deja semnate. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare a tinerilor…

- Prim-ministrul Flroin Cițu a declarat, la cateva ore dupa afirmațiile lui Ludovc Orban, ca vaccinul anti-COVID s-ar putea plati de anul viitor, in afara categoriilor vulnerabile, ca vaccinul este și va ramane gratuit. Cițu a ieșit public ianinte de videoconferința cu prefecții, “pentru a impulsiona”…