35 de inculpati, inclusiv o buna parte din conducerea CFR Marfa, au fost trimiși in judecata intr-un dosar in care au fost vandute 2.450 vagoane la fier vechi. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au anunțat sambata ca au dispus trimiterea in judecata a 35 de persoane, cetațeni romani și libanezi. Este vorba inclusiv de oameni din conducere cu funcții de director general, director operațiuni dezvoltare, director economic-financiar, director vanzari, șef serviciu, inginer și contabil. Cei 35 sunt acuzați de…