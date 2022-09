Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a fost vineri seara scena unor noi demonstratii dupa o saptamana de proteste declansate de moartea tinerei Mahsa Amini, arestata de politia morala, proteste reprimate si soldate cu cel putin 17 morti, transmite AFP.

- Protestele din Iran continua, in ciuda eforturile depuse de autoritați de a bloca manifestanții sa mai iasa in strada. Scandari precum „moarte dictatorului” continua sa se auda intr-o evoluție dramatica de sfidare impotriva regimului, dupa moartea tinerei Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, in custodia…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a afirmat, joi, ca moartea Mahsa Amini, care a dus la proteste violente in Iran, va face obiectul unei anchete. Raisi a denuntat totodata ipocrizia puterilor occidentale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doua persoane au fost ucise in provincia Kermanshah din Iran in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere arestate de politia moravurilor responsabila cu aplicarea unui cod vestimentar strict pentru femei, a declarat miercuri procurorul din regiune, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a sta

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a…

- Patru persoane au fost ucise luni in regiunea kurda a Iranului dupa ce fortele de securitate au deschis focul in timpul protestelor impotriva mortii unei tinere aflate in custodia politiei, conform informatiilor furnizate de un ONG kurd, in a treia zi de proteste cauzate de acest incident care a starnit…