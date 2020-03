35 de companii au fost ajutate gratuit in ultimele doua saptamani pentru a supravietui crizei de comunicare generate de COVID-19 Agentia de PR si comunicare YOLO Media a oferit, in ultimele doua saptamani, consultanta pro-bono companiilor afectate de criza COVID-19.



Specialistii agentiei au analizat situatia fiecarei firme si au trasat un plan de actiuni menit sa ajute companiile a-si adapta comunicarea cu clientii conform situatiei din prezent.



YOLO Media, agentia de PR in portofoliul careia se regasesc persoane publice, specialisti si companii nationale si multinationale, a anuntat, in data de 16 martie, ca ofera pro bono consiliere in comunicare de criza firmelor afectate de criza Coronavirus.



