- De ani buni, administratorii celor mai mari și spectaculoase doua șosele inchideau accesul la final de octombrie. Dar, conform noilor informații, DRDP Brașov explica ce se intampla in premiera pe Transfagarașan și Transalpina. Directorului instituției spune ca s-au impus reguli noi de circulație pe…

- Armata Romana a cerut Parlamentului sa aprobe achiziția a doua elicoptere H215M cu capabilitați de lupta la suprafața (Anti-Surface Warfare -ASuW) in valoare de 150 milioane, in contextul in care Airbus a deschis o fabrica la Brașov inca din 2016 și tot a așteptat o comanda de la Armata Romaniei.…

- Ce studii are Raluca Arvat, fosta prezentatoare a știrilor sportive la Pro TV. Pe Raluca Arvat cu siguranța ne-o amintim de la știrile sportive de la PRO TV. Ce studii are insa aceasta și cum a debutat in televiziune? Raluca Arvat s-a nascut la Brașov și a avut o copilarie simpla. Ii placea matematica,…

- In fața Parlamentului elen, in centrul Atenei, pensionarii au afișat banderole cerand "reducerea prețurilor la produsele esențiale" și "masuri de protecție a sanatații", potrivit AFP, citata de Agerpres.Aproximativ 1300 de persoane au luat parte la manifestație, potrivit poliției locale. Rata inflației…

- Cluburile sportive de seniori care primesc bani de la autoritațile locale nu vor mai beneficia integral de fonduri: conform unui amendament adoptat astazi in Camera Deputaților, cel puțin o treime din bugetul alocat trebuie sa finanțeze activitați sportive ale copiilor. Modificarea adoptata de parlamentari…

- Reprezentanții AFI Europe impreuna cu Primaria Arad au pus piatra de temelie a primului parc de retail modern care va fi construit in centrul orașului. De altfel, AFI Arad va fi primul parc comercial dezvoltat de AFI Europe in Romania. Anterior, compania a dezvoltat 3 centre comerciale de mari dimensiuni…

- A fost inchis imediat dupa inaugurare, iar in weekend urmeaza sa fie redeschis. Vorbim despre Muzeul Iazul Morilor din municipiul Buzau, regandit pentru a gazdui diverse evenimente culturale. Gheața va fi sparta maine, 27 august, de o expoziție foto cu momente suprinse in timpul concertelor, expoziție…

- Eduard Ziriakus-Galan (49 de ani), membru DDB Brașov, unul dintre cei doi candidați la funcția de președinte a Programului „Doar Dinamo București”, a dezvaluit care este motto-ul prin care vrea sa convinga fanii alb-roșii sa-l aleaga: „De la un Program DDB puternic, la un Dinamo puternic! Deținem, nu…