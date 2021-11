Violeta Stoica In urma cu o luna, au circulat in toate mediile imagini cu cimitirele unde se sapau locuri de veci inclusiv pe marginea drumului, cu excavatoarele, in perioada in care Romania se afla, oficial, in varful valului patru al pandemiei de coronavirus. Deocamdata, nu exista riscul ca Ploieștiul sa ramana fara locuri de veci, deși chiar și in acest oraș, numarul inmormantarilor a crescut, numai in perioada 15 septembrie – 17 octombrie fiind inhumați, in total, 348 de decedați, potrivit informațiilor furnizate de SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești, la solicitarea noastra. Conform…