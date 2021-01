Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 345 de persoane au fost vaccinate pana in acest moment in județul Alba, fara nici o reacție adversa semnalata. Miercuri, 6 ianuarie, in a treia zi a campaniei de vaccinare anti-COVID au fost imunizate 345 de persoane din sistemul medical județean, astfel: 160 de persoane la Spitalul... Articolul…

- Un numar de 93 de persoane din județul Buzau s-au vaccinat anti-COVID in prima zi a campaniei. La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau s-au vaccinat 55 de cadre medicale. S-au inscris pentru pentru campania de imunizare 341 de persoane din spital, dintr-un total de 1.180…

- Colonel medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Carol Davila", s-a vaccinat marti impotriva COVID-19

- Peste 4.000 de persoane vor fi imunizate in prima faza de vaccinare impotriva Sars-Cov-2 in judetul Constanta, fiind stabilite sase centre de vaccinare pentru personalul medical si existand posibilitatea deschiderii altor doua centre. Prefectura Constanta a transmis, luni, printr-un comunicat…

- Continua vaccinarea ANTI-COVID a personalului medical din Argeș. Potrivit prefectului Emanuel, astazi continua procesul de vaccinare in centrele de vaccinare de la Spitalul Judetean, Spitalul Municipal Campulung, Spitalul Curtea de Arges si Spitalul Costești. Sunt programate 400 de persoane. “Astazi…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, din 4 ianuarie, va incepe activitatea de vaccinare in 90% dintre cele 370 de centre de vaccinare din Romana si ar trebui sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi. Citește și: Ambasada Suediei, cea mai frumoasa…

- Potrivit șefului Departamentului de anestezie și terapie intensiva din cadrul Institutului de Medicina Urgenta, Adrian Belii, sistemul medical din Republica Moldova este la limita, iar in puncte COVID nu mai exista paturi pentru internari „Sistemul medical este suprasolicitat. Eu primesc apeluri de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține marți o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Cele mai importante declarații: La nivel național Valeriu Gheorghița medic primar va fi șeful campaniei de vaccinare anti COVID Primii care vor fi vaccinați vor fi cei din prima linie, educație, siguranța…