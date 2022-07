Stiri pe aceeasi tema

- Foametea la nivel mondial s-a accentuat din nou anul trecut, dupa ce a crescut in 2020 din cauza pandemiei de Covid-19, razboiul din Ucraina si schimbarile climatice amenintand ca in acest an sa aiba o amploare si sa provoace o migratie in masa la o "scara fara precedent", potrivit agentiilor ONU, transmite…

- Destabilizare globala, foamete și migrația in masa la o scara fara precedent. Este avertismentul agențiilor ONU, care avertizeaza asupra unei „catastrofe iminente”. Nivelul de foamete la nivel mondial s-a agravat din nou anul trecut, dupa ce in 2020 crescuse vertiginos din cauza pandemiei COVID-19,…

- Razboiul din Ucraina distruge vieti, desparte familii si afecteaza activitatea profesionale a milioane de oameni. Dupa izbucnirea conflictului, multi dintre cetatenii tarii vecine au ramas fara locuri de munca si sunt acum nevoiti sa accepte orice slujbe doar ca sa-si poata

- Criza alimentara mondiala declansata de razboiul din Ucraina va ucide milioane de oameni, facand ca populatii ample sa devina mai vulnerabile la bolile infectioase, cu riscul de a declansa astfel o noua criza sanitara, a avertizat directorul executiv al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, tuberculozei…

- Combaterea foametei este unul dintre obiectivele lumii moderne. Pana acum, dezideratul acesta nu a fost indeplinit, iar șansele ca acest lucru sa se intample pana in anul 2030, stabilit ca termen limita pentru realizarea lui, sunt minime. Provocarile determinate de criza sanitara recenta și acum de…

- Pandemia generata de Covid-19 incepe sa țina de trecut, chiar daca medicii indeamna la prudența, și nu la abandonarea totala a masurilor ce impiedica raspandirea virusului. Așternerea unei oarecare liniști in privința virusului care a bulversat lumea intreaga, n-a fost cu totul posibila, venind de neunde…

- ONU a avertizat ca milioane de oameni ar putea fi afecatati de saracie daca conflictul din Ucraina continua. In principal, America Latina si Caraibe sunt amenintate de o criza alimentara, a transmis marti Programul Alimentar Mondial (PAM), relateaza Agerpres, citand AFP.

- Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a aproape 15 milioane de oameni in intreaga lume, estimeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), scrie BBC.Numarul celor rapuși de COVID-19 este cu 13% mai mare decat estima OMS in urma cu doi ani. Organizația considera ca multe țari au subcontorizat numarul…