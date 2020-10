344 de unităţi de învăţământ, în scenariul exclusiv online 344 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3. Asta presupune participarea tuturor elevilor la activitati/lectii online, informeaza, astazi, Ministerul Educatiei si Cercetarii, potrivit Agerpres. Potrivit MEC, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, astazi, la ora 12.00, se inregistra urmatoarea situatie: -12.474 de unitati de invatamant in Scenariul 1 (S1): participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

