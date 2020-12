Stiri pe aceeasi tema

- Play In total, 344 de elevi au fost eliberati de rapitorii lor in nord-vestul Nigeriei, a indicat joi un responsabil local al statului Katsina, citat de AFP."Avem 344 de elevi, sunt pe punctul de a fi examinati la Zamfara. Multumim lui Allah pentru eliberarea lor", a declarat Ibrahim Katsina, un consilier…

- Dosar penal pe numele unui proaspat consilier local din comuna timișeana Moșnița Noua. Barbatul este infectat cu noul tip de coronavirus, iar in momentul in care polițiștii au verificat daca respecta autoizolarea la domiciliu nu l-au gasit acasa. Omul s-a intors chiar in timpul controlului, cu mașina,…

- Primarul inca in functie al Lugojului, Francisc Boldea a fost obligat sa isi dea demisia si din functia de consilier local. Dupa ce in urma cu doar cateva zile a anuntat ca renunta la functia de presedinte al PSD Lugoj si de vicepresedinte al PSD Timis, Boldea a precizat marti ca nu va mai prelua nici…

- Surprinde lipsa senatorului Marius Nicoara, reintors in PNL de la ALDE, care nu mai prinde un loc eligibil. De remarcat puterea pe care o are in PNL Cluj fostul primar PSD din Turda, Cristi Matei, care a primit "in gestiune" poziția 4 pe lista de la Camera Deputaților și va decide singur cine candideaza…

- A trecut o saptamana de la alegeri si m-am tot gandit daca e bine sau nu sa scriu despre asta, despre felul cum sunt tinerii folositi de partide si de oamenii politici din Romania.Nu mai e nici un secret pentru nimeni ca in campaniile electorale unele partide folosesc minori la impartit de pliante,…

- Catalin Moroșanu a caștigat un mandat de consilier județean in Galați din partea PNL, in timp ce Dorinel Munteanu nu a reușit sa intre in consiliul local al municipiului reședința de județ pe lista PMP.

- Cu 10 afise electorale in care a pozat in trening si fara sa faca nicio promisiune electorala, bihoreanul Alexandru Degau a pierdut alegerile pentru functia de primar, insa va fi consilier local in Beius, cel mai mare municipiu din Bihor, dupa Oradea.

- O intamplare desprinsa din celebrul serial „Twin Peaks” s-a petrecutnoaptea trecuta in comuna Albac unde, in „miez de seara“, un consilier al primarului comunei din Apuseni, aflat intr-o stare „bahica“ vizibila și-a tuns prietenul de pahar direct in parc. Aflați chiar in fața unei statui cu o importanța…