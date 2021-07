„340.020 de certificate digitale au fost generate in cele 12 ore, de cand a fost lansata platforma certificat-covid.gov.ro.Asta inseamna ca 28.335 de romani și-au generat documentul european in fiecare ora. Asta inseamna peste 470 de certificate eliberate in fiecare minut!peste 97.28% sunt certificate Covid care atesta vaccinarea;restul de 2.72 % reprezinta certificate Covid de recuperare si test negativ.18.000 de utilizatori s-au conectat in ultimele 30 de minute, adica 600 de persoane/minut”, a transmis Andrei Baciu.